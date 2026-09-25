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25.09.2026 18:06:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. Bajaj Mobility +4,92 Prozent 2. AT&S +4,36 Prozent 3. Stadlauer Malz +3,77 Prozent 4. Emerald Horizon +3,27 Prozent 5. EuroTeleSites +3,24 Prozent 6. Polytec +3,03 Prozent 7. RBI +2,62 Prozent 8. Zumtobel +2,44 Prozent 9. Erste Group +2,24 Prozent 10. AMAG +2,22 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. BKS Bank -2,75 Prozent 2. RHI Magnesita -2,69 Prozent 3. OMV -2,32 Prozent 4. Addiko Bank -1,96 Prozent 5. FACC -1,66 Prozent 6. SBO -1,00 Prozent 7. Frequentis -0,75 Prozent 8. Lenzing -0,72 Prozent 9. CA Immo -0,67 Prozent 10. Vienna Insurance -0,58 Prozent
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