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28.09.2026 18:34:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Gurktaler Stämme +9,68 Prozent 2. Wiener Privatbank +5,47 Prozent 3. Verbund +3,36 Prozent 4. Polytec +2,94 Prozent 5. FACC +2,72 Prozent 6. Erste Group +2,68 Prozent 7. Agrana +2,63 Prozent 8. EuroTeleSites +2,47 Prozent 9. RHI Magnesita +2,15 Prozent 10. Wienerberger +2,14 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Warimpex -6,42 Prozent 2. AT&S -2,70 Prozent 3. Wolford -2,54 Prozent 4. Uniqa -2,46 Prozent 5. Zumtobel -2,38 Prozent 6. CPI Europe -2,22 Prozent 7. Vienna Insurance -2,03 Prozent 8. RBI -1,78 Prozent 9. UBM -1,16 Prozent 10. Rosenbauer -0,93 Prozent
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