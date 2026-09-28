28.09.2026 18:34:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Gurktaler Stämme +9,68 Prozent 2. Wiener Privatbank +5,47 Prozent 3. Verbund +3,36 Prozent 4. Polytec +2,94 Prozent 5. FACC +2,72 Prozent 6. Erste Group +2,68 Prozent 7. Agrana +2,63 Prozent 8. EuroTeleSites +2,47 Prozent 9. RHI Magnesita +2,15 Prozent 10. Wienerberger +2,14 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Warimpex -6,42 Prozent 2. AT&S -2,70 Prozent 3. Wolford -2,54 Prozent 4. Uniqa -2,46 Prozent 5. Zumtobel -2,38 Prozent 6. CPI Europe -2,22 Prozent 7. Vienna Insurance -2,03 Prozent 8. RBI -1,78 Prozent 9. UBM -1,16 Prozent 10. Rosenbauer -0,93 Prozent

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Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen fallen -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
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