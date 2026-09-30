30.09.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. RHI Magnesita +8,23 Prozent 2. Kapsch TrafficCom +3,54 Prozent 3. Frequentis +3,10 Prozent 4. Polytec +2,89 Prozent 5. EuroTeleSites +2,48 Prozent 6. Bajaj Mobility +2,42 Prozent 7. EVN +2,10 Prozent 8. Lenzing +1,71 Prozent 9. Austriacard +1,63 Prozent 10. Zumtobel +1,46 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Palfinger -9,70 Prozent 2. AT&S -7,18 Prozent 3. Emerald Horizon -3,18 Prozent 4. Gurktaler Stämme -2,94 Prozent 5. CA Immo -2,46 Prozent 6. Vienna Insurance -2,24 Prozent 7. Erste Group -1,62 Prozent 8. SBO -1,50 Prozent 9. Telekom Austria -1,41 Prozent 10. Wienerberger -1,16 Prozent

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Dow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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