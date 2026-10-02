02.10.2026 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. AT&S +10,40 Prozent 2. DO & CO +3,10 Prozent 3. Polytec +3,10 Prozent 4. Palfinger +1,88 Prozent 5. Frequentis +1,66 Prozent 6. Vienna Insurance +1,55 Prozent 7. Wiener Privatbank +1,41 Prozent 8. voestalpine +1,33 Prozent 9. Andritz +0,97 Prozent 10. BKS Bank +0,92 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Lenzing -29,54 Prozent 2. RHI Magnesita -4,76 Prozent 3. Wolford -4,42 Prozent 4. SBO -2,71 Prozent 5. Agrana -2,58 Prozent 6. CA Immo -1,85 Prozent 7. Erste Group -1,73 Prozent 8. FACC -1,45 Prozent 9. EuroTeleSites -0,90 Prozent 10. Flughafen Wien -0,75 Prozent

spa

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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