05.10.2026 18:29:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Wolford +3,70 Prozent 2. EuroTeleSites +2,94 Prozent 3. Linz Textil +2,48 Prozent 4. SBO +2,44 Prozent 5. Frequentis +2,08 Prozent 6. RBI +1,80 Prozent 7. AT&S +1,79 Prozent 8. Bajaj Mobility +1,61 Prozent 9. DO & CO +1,24 Prozent 10. Gurktaler Stämme +1,21 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von Montag:

1. Austriacard -2,00 Prozent 2. Rosenbauer -1,90 Prozent 3. Porr -1,90 Prozent 4. UBM -1,84 Prozent 5. Semperit -1,54 Prozent 6. Mayr-Melnhof -1,02 Prozent 7. Lenzing -1,02 Prozent 8. BAWAG -1,02 Prozent 9. Manner -0,98 Prozent 10. BKS Bank -0,91 Prozent

mik

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An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.
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