|
07.10.2026 18:25:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die Kursgewinner vom Mittwoch:
1. Kapsch TrafficCom +4,20 Prozent 2. OMV +2,39 Prozent 3. Polytec +2,03 Prozent 4. Semperit +1,54 Prozent 5. Wolford +0,89 Prozent 6. Wiener Privatbank +0,69 Prozent 7. SBO +0,52 Prozent 8. AMAG +0,36 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. Gurktaler Stämme -7,19 Prozent 2. Erste Group -4,90 Prozent 3. Frequentis -4,58 Prozent 4. Andritz -4,26 Prozent 5. RBI -3,91 Prozent 6. BAWAG -3,79 Prozent 7. FACC -3,63 Prozent 8. voestalpine -3,59 Prozent 9. Wienerberger -3,49 Prozent 10. Lenzing -3,10 Prozent
ste
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.