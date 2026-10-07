07.10.2026 18:25:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Kapsch TrafficCom +4,20 Prozent 2. OMV +2,39 Prozent 3. Polytec +2,03 Prozent 4. Semperit +1,54 Prozent 5. Wolford +0,89 Prozent 6. Wiener Privatbank +0,69 Prozent 7. SBO +0,52 Prozent 8. AMAG +0,36 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Gurktaler Stämme -7,19 Prozent 2. Erste Group -4,90 Prozent 3. Frequentis -4,58 Prozent 4. Andritz -4,26 Prozent 5. RBI -3,91 Prozent 6. BAWAG -3,79 Prozent 7. FACC -3,63 Prozent 8. voestalpine -3,59 Prozent 9. Wienerberger -3,49 Prozent 10. Lenzing -3,10 Prozent

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ATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
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