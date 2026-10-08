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08.10.2026 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:
1. Porr +3,99 Prozent 2. Verbund +3,01 Prozent 3. Austriacard +2,24 Prozent 4. Agrana +2,18 Prozent 5. OMV +1,65 Prozent 6. SBO +1,04 Prozent 7. AT&S +0,91 Prozent 8. EVN +0,88 Prozent 9. Addiko Bank +0,81 Prozent 10. Flughafen Wien +0,76 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Lenzing -16,64 Prozent 2. Wiener Privatbank -5,52 Prozent 3. Wolford -5,31 Prozent 4. Bajaj Mobility -4,75 Prozent 5. RBI -3,29 Prozent 6. Semperit -3,28 Prozent 7. Gurktaler Vorzüge -3,20 Prozent 8. FACC -2,93 Prozent 9. Palfinger -2,76 Prozent 10. Zumtobel -2,44 Prozent
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