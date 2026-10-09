09.10.2026 19:55:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Gurktaler Stämme +6,45 Prozent
2. Bajaj Mobility +5,98 Prozent
3. RHI Magnesita +5,63 Prozent
4. voestalpine +5,19 Prozent
5. Wolford +3,74 Prozent
6. Wiener Privatbank +3,65 Prozent
7. Frequentis +2,31 Prozent
8. FACC +1,73 Prozent
9. Zumtobel +1,50 Prozent
10. CA Immo +1,44 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von Freitag:

1. Porr -3,84 Prozent
2. AT&S -2,93 Prozent
3. OMV -2,90 Prozent
4. Semperit -2,87 Prozent
5. Telekom Austria -1,82 Prozent
6. Polytec -1,00 Prozent
7. Austriacard -1,00 Prozent
8. Agrana -0,85 Prozent
9. Palfinger -0,76 Prozent
10. Linz Textil -0,62 Prozent

mik

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