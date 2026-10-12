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12.10.2026 18:28:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. Lenzing +8,19 Prozent 2. Semperit +4,84 Prozent 3. Uniqa +3,13 Prozent 4. RBI +2,78 Prozent 5. SBO +1,54 Prozent 6. Palfinger +1,53 Prozent 7. Verbund +1,46 Prozent 8. Andritz +1,11 Prozent 9. BAWAG +1,02 Prozent 10. Erste Group +1,01 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Kapsch TrafficCom -3,10 Prozent 2. Gurktaler Stämme -3,03 Prozent 3. Austriacard -1,92 Prozent 4. Stadlauer Malz -1,82 Prozent 5. Frauenthal -1,80 Prozent 6. EuroTeleSites -1,38 Prozent 7. Agrana -1,29 Prozent 8. Flughafen Wien -1,13 Prozent 9. Rosenbauer -0,97 Prozent 10. CA Immo -0,71 Prozent
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