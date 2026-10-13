13.10.2026 18:24:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Bajaj Mobility +3,46 Prozent 2. RHI Magnesita +2,68 Prozent 3. Wiener Privatbank +2,11 Prozent 4. Verbund +1,90 Prozent 5. Vienna Insurance +1,84 Prozent 6. EVN +1,54 Prozent 7. OMV +1,45 Prozent 8. EuroTeleSites +1,40 Prozent 9. BAWAG +1,37 Prozent 10. Addiko Bank +1,20 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Lenzing -6,34 Prozent 2. AT&S -6,05 Prozent 3. Polytec -3,33 Prozent 4. UBM -3,13 Prozent 5. Kapsch TrafficCom -1,97 Prozent 6. Zumtobel -1,47 Prozent 7. Frequentis -1,34 Prozent 8. FACC -1,14 Prozent 9. voestalpine -1,13 Prozent 10. Warimpex -1,01 Prozent

moe

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Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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