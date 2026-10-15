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15.10.2026 17:54:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Vienna Insurance +3,75 Prozent 2. UBM +3,23 Prozent 3. Bajaj Mobility +2,37 Prozent 4. UNIQA +1,89 Prozent 5. Wienerberger +1,80 Prozent 6. DO & CO +1,75 Prozent 7. Burgenland Holding +1,20 Prozent 8. Addiko Bank +0,79 Prozent 9. voestalpine +0,77 Prozent 10. Zumtobel +0,74 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. AT&S -11,94 Prozent 2. RHI Magnesita -6,52 Prozent 3. AustriaCard Holding -3,66 Prozent 4. Wolford -2,75 Prozent 5. Verbund -2,64 Prozent 6. Andritz -2,43 Prozent 7. Rosenbauer -2,26 Prozent 8. SBO -2,00 Prozent 9. EuroTeleSites -1,83 Prozent 10. Erste Group -1,80 Prozent
spa
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