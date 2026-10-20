20.10.2026 18:37:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Austriacard +4,83 Prozent 2. CA Immo +2,86 Prozent 3. Frauenthal +2,80 Prozent 4. Vienna Insurance +2,67 Prozent 5. EuroTeleSites +2,52 Prozent 6. Uniqa +1,78 Prozent 7. DO & CO +1,43 Prozent 8. Telekom Austria +1,17 Prozent 9. RBI +1,06 Prozent 10. Porr +0,98 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. AT&S -6,73 Prozent 2. RHI Magnesita -6,34 Prozent 3. Wiener Privatbank -5,52 Prozent 4. UBM -3,21 Prozent 5. Semperit -2,04 Prozent 6. Manner -2,00 Prozent 7. Frequentis -1,87 Prozent 8. Kapsch TrafficCom -1,75 Prozent 9. Agrana -1,72 Prozent 10. BAWAG -1,71 Prozent

moe

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Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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