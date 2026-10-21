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21.10.2026 18:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Rath +28,42 Prozent 2. Gurktaler Vorzüge +7,44 Prozent 3. AT&S +7,21 Prozent 4. AMAG +4,25 Prozent 5. Porr +4,06 Prozent 6. Wiener Privatbank +3,65 Prozent 7. RBI +3,51 Prozent 8. Linz Textil +3,23 Prozent 9. Rosenbauer +2,97 Prozent 10. SW Umwelttechnik +2,78 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. BTV -3,61 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -2,30 Prozent 3. Warimpex -2,11 Prozent 4. UBM -0,66 Prozent 5. FACC -0,57 Prozent 6. Wienerberger -0,56 Prozent 7. voestalpine -0,46 Prozent 8. Post -0,32 Prozent 9. Mayr-Melnhof -0,30 Prozent 10. CA Immo -0,23 Prozent
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