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23.10.2026 20:33:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. SBO +3,93 Prozent
1. Wiener Privatbank -5,63 Prozent
1. SBO +3,93 Prozent
2. AMAG +3,12 Prozent
3. OMV +3,03 Prozent
4. Warimpex +2,80 Prozent
5. Verbund +2,09 Prozent
6. Josef Manner +2,04 Prozent
7. Rosenbauer +1,63 Prozent
8. Andritz +1,04 Prozent
9. Polytec +0,98 Prozent
10. BAWAG +0,97 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Wiener Privatbank -5,63 Prozent
2. Gurktaler Vorzüge -5,38 Prozent
3. Sempert AG Holding -5,35 Prozent
4. Bajaj Mobility -3,67 Prozent
5. RBI -3,32 Prozent
6. SW Umwelttechnik -3,24 Prozent
7. Zumtobel -2,97 Prozent
8. Strabag -2,33 Prozent
9. UNIQA -2,00 Prozent
10. Flughafen Wien -1,96 Prozent
spa
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