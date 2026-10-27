27.10.2026 18:34:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. AT&S +11,51 Prozent 2. FACC +6,92 Prozent 3. Strabag +5,39 Prozent 4. Uniqa +5,15 Prozent 5. RBI +4,73 Prozent 6. BAWAG +4,12 Prozent 7. Andritz +4,01 Prozent 8. Flughafen Wien +3,60 Prozent 9. Porr +3,55 Prozent 10. Erste Group +2,98 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. AMAG -5,45 Prozent 2. Wiener Privatbank -5,22 Prozent 3. Lenzing -4,99 Prozent 4. OMV -3,88 Prozent 5. UBM -3,44 Prozent 6. Frequentis -1,54 Prozent 7. Rosenbauer -1,29 Prozent 8. BKS Bank -0,91 Prozent 9. CA Immo -0,69 Prozent 10. Addiko Bank -0,39 Prozent

moe

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen