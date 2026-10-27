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27.10.2026 18:34:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. AT&S +11,51 Prozent 2. FACC +6,92 Prozent 3. Strabag +5,39 Prozent 4. Uniqa +5,15 Prozent 5. RBI +4,73 Prozent 6. BAWAG +4,12 Prozent 7. Andritz +4,01 Prozent 8. Flughafen Wien +3,60 Prozent 9. Porr +3,55 Prozent 10. Erste Group +2,98 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. AMAG -5,45 Prozent 2. Wiener Privatbank -5,22 Prozent 3. Lenzing -4,99 Prozent 4. OMV -3,88 Prozent 5. UBM -3,44 Prozent 6. Frequentis -1,54 Prozent 7. Rosenbauer -1,29 Prozent 8. BKS Bank -0,91 Prozent 9. CA Immo -0,69 Prozent 10. Addiko Bank -0,39 Prozent
moe
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