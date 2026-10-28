28.10.2026 18:00:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Lenzing +8,08 Prozent 2. RHI Magnesita +4,84 Prozent 3. Polytec +3,56 Prozent 4. Bajaj Mobility +3,30 Prozent 5. Frequentis +2,98 Prozent 6. Palfinger +2,21 Prozent 7. OMV +1,25 Prozent 8. EVN +1,17 Prozent 9. BKS Bank +0,92 Prozent 10. Wolford +0,92 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Sempert AG Holding -2,75 Prozent 2. Flughafen Wien -2,32 Prozent 3. voestalpine -2,31 Prozent 4. FACC -2,30 Prozent 5. CA Immo -2,10 Prozent 6. Frauenthal Holding -1,83 Prozent 7. UBM -1,78 Prozent 8. AMAG -1,60 Prozent 9. SBO -1,54 Prozent 10. Wienerberger -1,52 Prozent

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
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