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30.10.2026 18:33:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. Wiener Privatbank +6,30 Prozent 2. Kapsch TrafficCom +4,00 Prozent 3. Sempert AG Holding +3,31 Prozent 4. UBM +3,27 Prozent 5. OMV +3,04 Prozent 6. Frequentis +2,27 Prozent 7. SBO +1,36 Prozent 8. AMAG +1,32 Prozent 9. Flughafen Wien +1,17 Prozent 10. Josef Manner +1,01 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. AT&S -13,29 Prozent 2. FACC -3,18 Prozent 3. Rosenbauer -2,88 Prozent 4. voestalpine -2,69 Prozent 5. Bajaj Mobility -2,55 Prozent 6. Lenzing -2,53 Prozent 7. BAWAG -2,22 Prozent 8. RBI -1,75 Prozent 9. Porr -1,72 Prozent 10. Warimpex -1,47 Prozent
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