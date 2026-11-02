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02.11.2026 18:25:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. Bajaj Mobility +11,35 Prozent 2. Wienerberger +4,74 Prozent 3. Flughafen Wien +3,47 Prozent 4. RHI Magnesita +3,41 Prozent 5. AMAG +3,25 Prozent 6. Strabag +3,17 Prozent 7. voestalpine +2,47 Prozent 8. Lenzing +2,41 Prozent 9. CA Immo +2,40 Prozent 10. Mayr-Melnhof +2,18 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer von Montag:
1. Polytec -10,61 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -3,33 Prozent 3. SBO -3,19 Prozent 4. OMV -3,02 Prozent 5. AT&S -2,83 Prozent 6. Zumtobel -2,81 Prozent 7. Wiener Privatbank -2,22 Prozent 8. UBM -1,41 Prozent 9. Emerald Horizon -0,43 Prozent 10. Verbund -0,43 Prozent
mik
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