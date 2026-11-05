05.11.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Verbund +8,57 Prozent 2. Lenzing +7,14 Prozent 3. BTV +4,97 Prozent 4. Linz Textil +2,58 Prozent 5. Wienerberger +2,07 Prozent 6. EuroTeleSites +2,06 Prozent 7. RHI Magnesita +1,85 Prozent 8. Erste Group +1,35 Prozent 9. Palfinger +1,28 Prozent 10. SBO +1,22 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. AT&S -15,62 Prozent 2. Frequentis -4,80 Prozent 3. Mayr-Melnhof -2,36 Prozent 4. Rosenbauer -1,60 Prozent 5. RBI -1,59 Prozent 6. Burgenland Holding -1,19 Prozent 7. Strabag -1,17 Prozent 8. BAWAG -1,16 Prozent 9. Uniqa -0,99 Prozent 10. Bajaj Mobility -0,92 Prozent

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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