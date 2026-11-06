06.11.2026 18:31:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Kapsch TrafficCom +3,26 Prozent 2. Bajaj Mobility +2,79 Prozent 3. Austriacard +2,77 Prozent 4. FACC +2,75 Prozent 5. Polytec +2,72 Prozent 6. UBM +2,50 Prozent 7. DO & CO +2,10 Prozent 8. Addiko Bank +2,08 Prozent 9. Agrana +1,30 Prozent 10. Flughafen Wien +1,15 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von Freitag:

1. Lenzing -4,55 Prozent 2. AT&S -3,99 Prozent 3. Verbund -3,52 Prozent 4. voestalpine -3,46 Prozent 5. Semperit -2,77 Prozent 6. Vienna Insurance -2,46 Prozent 7. Wienerberger -2,42 Prozent 8. CPI Europe -2,28 Prozent 9. Zumtobel -1,54 Prozent 10. CA Immo -1,40 Prozent

mik

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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