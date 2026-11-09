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09.11.2026 18:27:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Frequentis +6,79 Prozent 2. AT&S +5,29 Prozent 3. RBI +4,36 Prozent 4. Porr +3,92 Prozent 5. DO & CO +3,43 Prozent 6. Strabag +3,16 Prozent 7. BAWAG +3,13 Prozent 8. Wienerberger +2,94 Prozent 9. Erste Group +2,78 Prozent 10. Vienna Insurance +2,52 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Verbund -2,13 Prozent 2. Polytec -1,68 Prozent 3. Kapsch TrafficCom -1,32 Prozent 4. Flughafen Wien -1,13 Prozent 5. OMV -0,63 Prozent 6. Lenzing -0,34 Prozent 7. AMAG -0,31 Prozent 8. Warimpex -0,21 Prozent 9. SBO -0,17 Prozent 10. Post -0,16 Prozent
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