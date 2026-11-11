11.11.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. AT&S +11,88 Prozent 2. Polytec +6,97 Prozent 3. Frequentis +5,28 Prozent 4. FACC +4,41 Prozent 5. Uniqa +4,27 Prozent 6. Vienna Insurance +3,50 Prozent 7. Semperit +3,38 Prozent 8. RBI +3,05 Prozent 9. Andritz +2,88 Prozent 10. EVN +2,63 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. voestalpine -7,65 Prozent 2. Wienerberger -3,75 Prozent 3. Warimpex -1,92 Prozent 4. SBO -1,65 Prozent 5. Linz Textil -1,27 Prozent 6. Bajaj Mobility -1,05 Prozent 7. CA Immo -0,71 Prozent 8. CPI Europe -0,52 Prozent 9. EuroTeleSites -0,45 Prozent 10. Addiko Bank -0,41 Prozent

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ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
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