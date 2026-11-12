12.11.2026 18:04:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. DO & CO +4,00 Prozent 2. AustriaCard Holding +3,18 Prozent 3. UBM +2,03 Prozent 4. Mayr-Melnhof +1,50 Prozent 5. OMV +1,11 Prozent 6. Warimpex +1,09 Prozent 7. Vienna Insurance +1,04 Prozent 8. Wolford +0,93 Prozent 9. Addiko Bank +0,82 Prozent 10. AMAG +0,62 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Semperit AG Holding -5,99 Prozent 2. Polytec -4,88 Prozent 3. Wienerberger -4,77 Prozent 4. FACC -4,08 Prozent 5. Frequentis -3,98 Prozent 6. AT&S -3,49 Prozent 7. Rosenbauer -3,18 Prozent 8. Strabag -2,72 Prozent 9. Flughafen Wien -2,69 Prozent 10. RBI -1,79 Prozent

spa

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ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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