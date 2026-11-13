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13.11.2026 19:51:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Mayr-Melnhof +2,82 Prozent
2. Polytec +2,44 Prozent
3. AT&S +1,31 Prozent
4. Emerald Horizon +0,88 Prozent
5. Telekom Austria +0,79 Prozent
6. Zumtobel +0,77 Prozent
7. OMV +0,69 Prozent
8. Österreichische Post +0,47 Prozent
9. Wienerberger +0,43 Prozent
10. AustriaCard Holding +0,40 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Bajaj Mobility -5,01 Prozent
2. Rosenbauer -4,61 Prozent
3. UBM -3,32 Prozent
4. voestalpine -3,28 Prozent
5. Frequentis -2,76 Prozent
6. Kapsch TrafficCom -2,43 Prozent
7. RHI Magnesita -2,39 Prozent
8. Andritz -1,65 Prozent
9. DO & CO -1,50 Prozent
10. Semperit AG Holding -1,45 Prozent
spa
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