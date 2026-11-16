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16.11.2026 18:37:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Frequentis +9,00 Prozent 2. Addiko Bank +2,44 Prozent 3. Post +2,02 Prozent 4. Burgenland Holding +1,80 Prozent 5. Vienna Insurance +1,42 Prozent 6. Agrana +1,27 Prozent 7. BTV +1,19 Prozent 8. Erste Group +1,04 Prozent 9. EuroTeleSites +0,67 Prozent 10. Porr +0,61 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Semperit -6,76 Prozent 2. AT&S -5,02 Prozent 3. Kapsch TrafficCom -4,70 Prozent 4. Bajaj Mobility -4,15 Prozent 5. Rosenbauer -3,79 Prozent 6. Mayr-Melnhof -3,39 Prozent 7. voestalpine -2,84 Prozent 8. Verbund -2,31 Prozent 9. Linz Textil -1,96 Prozent 10. Telekom Austria -1,68 Prozent
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