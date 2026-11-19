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19.11.2026 18:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:
1. Porr +4,95 Prozent 2. Rosenbauer +3,88 Prozent 3. EuroTeleSites +1,58 Prozent 4. Strabag +1,56 Prozent 5. FACC +1,53 Prozent 6. BAWAG +0,80 Prozent 7. Erste Group +0,63 Prozent 8. Emerald Horizon +0,45 Prozent 9. Frequentis +0,30 Prozent 10. Polytec +0,24 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Kapsch TrafficCom -6,88 Prozent 2. Lenzing -2,67 Prozent 3. voestalpine -2,65 Prozent 4. Wienerberger -2,45 Prozent 5. Vienna Insurance -2,09 Prozent 6. Zumtobel -2,05 Prozent 7. Semperit -1,60 Prozent 8. RHI Magnesita -1,59 Prozent 9. Post -1,38 Prozent 10. Telekom Austria -1,37 Prozent
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