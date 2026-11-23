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23.11.2026 18:32:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. AT&S +13,03 Prozent 2. Frequentis +5,50 Prozent 3. Uniqa +4,88 Prozent 4. Porr +4,47 Prozent 5. FACC +4,43 Prozent 6. RHI Magnesita +3,78 Prozent 7. DO & CO +3,37 Prozent 8. Mayr-Melnhof +3,34 Prozent 9. RBI +3,21 Prozent 10. Andritz +2,97 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Semperit -4,13 Prozent 2. Linz Textil -3,33 Prozent 3. Kapsch TrafficCom -2,74 Prozent 4. Polytec -2,30 Prozent 5. SBO -1,98 Prozent 6. Emerald Horizon -1,79 Prozent 7. Burgenland Holding -1,78 Prozent 8. UBM -1,43 Prozent 9. OMV -1,02 Prozent 10. Telekom Austria -0,92 Prozent
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