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27.11.2026 19:13:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. AT&S +7,91 Prozent
2. Wolford +5,50 Prozent
3. RHI Magnesita +5,12 Prozent
4. BAWAG +4,44 Prozent
5. FACC +4,05 Prozent
6. RBI +3,92 Prozent
7. Frequentis +3,77 Prozent
8. Porr +3,67 Prozent
9. Strabag +3,30 Prozent
10. Semperit AG Holding +3,01 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Telekom Austria -2,12 Prozent
2. Zumtobel -2,05 Prozent
3. Emerald Horizon -2,02 Prozent
4. Wienerberger -1,97 Prozent
5. Agrana -1,74 Prozent
6. EuroTeleSites -1,56 Prozent
7. Bajaj Mobility -1,22 Prozent
8. Vienna Insurance -1,11 Prozent
9. Rosenbauer -1,11 Prozent
10. CPI Europe -0,64 Prozent
spa
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