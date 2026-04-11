Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.04.2026 16:11:45
Die Zwei-Billionen-Dollar-Wette: Stemmt Elon Musk mit SpaceX den größten Börsengang der Geschichte?
SpaceX plant den größten Börsengang aller Zeiten. Mit einer noch nie dagewesenen Bewertung von bis zu zwei Billionen US-Dollar setzt Elon Musk auf Raumfahrt, KI und globales Internet aus dem All - in einem Unternehmen. Das sollten Anleger über den Börsengang der Superlative wissen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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