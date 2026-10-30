Diebold Nixdorf: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Diebold Nixdorf hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Diebold Nixdorf 1,11 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,19 Prozent auf 994,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 945,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at