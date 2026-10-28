Diebold Nixdorf Inc. Reports Drop In Q3 Income

(RTTNews) - Diebold Nixdorf Inc. (DBD) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $6.6 million, or $0.19 per share. This compares with $41.1 million, or $1.11 per share, last year.

Excluding items, Diebold Nixdorf Inc. reported adjusted earnings of $46.2 million or $1.34 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.2% to $994.3 million from $945.2 million last year.

Diebold Nixdorf Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $6.6 Mln. vs. $41.1 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $1.11 last year. -Revenue: $994.3 Mln vs. $945.2 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: 4.50 To 4.85 Full year revenue guidance: $ 3.86 B To $ 3.90 B