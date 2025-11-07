Diebold Nixdorf präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Diebold Nixdorf hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,600 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 945,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Diebold Nixdorf 927,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at