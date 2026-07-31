Diebold Nixdorf stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Diebold Nixdorf hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 930,8 Millionen USD – ein Plus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Diebold Nixdorf 915,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at