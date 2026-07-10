Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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11.07.2026 01:01:49
Diebstahl von Firmengeheimnissen: Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI
Mehrere hochrangige Apple-Mitarbeiter sind in den letzten Jahren zu OpenAI gewechselt - und haben angeblich auch Geschäftsgeheimnisse mitgenommen. Das sagt zumindest Apple und verklagt den ChatGPT-Konzern. Das Verfahren kommt zu einem heiklen Zeitpunkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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