Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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22.05.2026 09:45:16
Dienst in zwei Städten gestoppt: Waymo-Robotaxis haben ein Wetterproblem
Für die fahrerlosen Robotaxis von Waymo läuft es nicht rund: Im US-Bundesstaat Kalifornien fährt ein Fahrzeug ein Kind an, in Texas bricht eines der Taxis Verkehrsregeln. Jetzt bremst die Natur den Anbieter zusätzlich aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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