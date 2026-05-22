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Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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22.05.2026 09:45:16

Dienst in zwei Städten gestoppt: Waymo-Robotaxis haben ein Wetterproblem

Für die fahrerlosen Robotaxis von Waymo läuft es nicht rund: Im US-Bundesstaat Kalifornien fährt ein Fahrzeug ein Kind an, in Texas bricht eines der Taxis Verkehrsregeln. Jetzt bremst die Natur den Anbieter zusätzlich aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.
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