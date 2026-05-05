Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
05.05.2026 06:15:00
Dienstag: Amazon als Logistik-Anbieter, Strafen für autonome Autos
Amazon greift Paketdienste an + Kalifornien reguliert autonome Fahrzeuge + Vertrieb von KI-Tools + Übernahmeangebot für eBay + Konkurrenz für Deutsche BahnWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
04.05.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Amazon-Aktie dennoch stärker: Verbraucherschützer fordern schärfere Regeln für Online-Handel (dpa-AFX)
|
04.05.26
|DHL, UPS & Co. geben nach: Amazon öffnet Versandnetz für externe Kunden (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
04.05.26
|Handel in New York: Dow Jones am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
04.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 320 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|234,10
|0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.