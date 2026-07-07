Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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07.07.2026 06:15:00
Dienstag: Angriff auf Informationsfreiheit, Microsoft baut Spiele-Sparte Xbox um
Kritik an IFG-Reform + Microsoft bestätigt Entlassungen + China verschärft KI-Regeln + Broadcom beliefert weiter Apple + Geheimdienstbericht in KanadaWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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06.07.26
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02.07.26
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