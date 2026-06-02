Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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02.06.2026 06:15:00
Dienstag: Anthropic geht an die Börse, Gutachter zerpflückt EU-Plan
Antrag auf Börsengang von Anthropic + EU-Plan für Kupfer-Abschaltung + UN will Regelwerk + Umbau von LibreOffice + KI-Modelle regieren simulierte WeltWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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