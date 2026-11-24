CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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24.11.2026 06:15:00
Dienstag: Jensen Huang ist wieder da, CrowdStrike übernimmt Wettbewerber
CrowdStrike-Deal, Binance, Satelliteninternet & Atomwaffe" />
Nvidia holt Jensen Huang zurück + CrowdStrike kauft Zscaler + USA jagen Binance-Milliarden + Starlink-Alternative zu teuer + Russlands Atomwaffenpläne für's All
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