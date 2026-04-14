Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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14.04.2026 06:15:00

Dienstag: KI-Klon von Mark Zuckerberg, Warnung vor Gesichtserkennung

Meta entwickelt KI-gestützte 3D-Charaktere + Gesichtserkennung bei Smart Glasses + Elektromotor für Flugzeuge + Ausweis digital + 5G-Frequenzen versteigertWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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