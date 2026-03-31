Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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31.03.2026 06:15:00
Dienstag: Rebellions sammelt Millionenbetrag, Uber übernimmt Berliner Start-up
Chip-Start-up sammelt 400 Millionen US-Dollar + Uber wills ins Premiumgeschäft + Demokratie unterm Radar + Deutschland als Vorbild + Mondmission vor dem StartWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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27.03.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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21.03.26
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19.03.26
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19.03.26
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19.03.26
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17.03.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags in Grün (finanzen.at)
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17.03.26
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