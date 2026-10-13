OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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13.10.2026 06:15:00
Dienstag: Supermarkt-Kühlsysteme angegriffen, OpenAI-Modell auf Zerstörungstrip
OpenAI, Satya Nadella-Vorschlag, BYD Atto 8 & Starlink" />
Cyberangriff auf Kühl- und Gefriersysteme + OpenAI-Modell zerstört Testumgebung + Vorschlag von Satya Nadella + BYD mit neuem Modell + Starlink in Venezuela
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