SUSE Aktie
WKN DE: SUSE5A / ISIN: LU2333210958
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03.11.2026 06:15:00
Dienstag: SUSE baut massiv Stellen ab, US-Zeitungen verklagen Brave Software
Jobabbau wegen Automatisierung + Klage der New York Times + Kanzler Merz auf dem Digitalgipfel + Kühlschränke angegriffen – Balkonkraftwerke als Exportschlager
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