Dienstag: Trump greift Anthropic-Chef an, Apple-Betriebssysteme für die KI-Ära

KI-Debatte, Apple-System-Updates, Krypto-Mining, Verschlüsselung & Kleindrohne" />

Forderung nach KI-Pause + Grenzen für Siri AI in der EU + Krypto-Mining in Mexiko + Angriff auf Verschlüsselung + Ausdauerrekord für Kleindrohne des US-Militärs