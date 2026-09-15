Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.09.2026 06:15:00
Dienstag: Trump greift Anthropic-Chef an, Apple-Betriebssysteme für die KI-Ära
KI-Debatte, Apple-System-Updates, Krypto-Mining, Verschlüsselung & Kleindrohne" />
Forderung nach KI-Pause + Grenzen für Siri AI in der EU + Krypto-Mining in Mexiko + Angriff auf Verschlüsselung + Ausdauerrekord für Kleindrohne des US-Militärs
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