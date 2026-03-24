Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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24.03.2026 06:15:00
Dienstag: TV-Sender gegen Tech-Konzerne, Lieferungen per Drohne in der Bay Area
Strengere Regeln für Smart-TVs + Wing startet Drohnenlieferungen + Gasversorgung im Fokus + Wind und Solar auf dem Vormarsch + Windows 11 hat SpeicherhungerWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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