STOXX-Handel im Blick 30.12.2025 17:59:05

Dienstagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen

Dienstagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen

Für den Euro STOXX 50 ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Dienstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,86 Prozent fester bei 5 801,05 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,902 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,048 Prozent leichter bei 5 748,97 Punkten, nach 5 751,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 746,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 802,99 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Wert von 5 668,17 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 5 529,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 869,28 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 17,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,69 Prozent auf 37,73 EUR), UniCredit (+ 2,48 Prozent auf 70,97 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 561,00 EUR), Bayer (+ 1,63 Prozent auf 37,01 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,91 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-0,43 Prozent auf 93,14 EUR), Deutsche Börse (-0,22 Prozent auf 223,70 EUR), Siemens Energy (-0,17 Prozent auf 120,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 27,66 EUR) und SAP SE (-0,05 Prozent auf 208,35 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 888 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 348,453 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 7,73 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

