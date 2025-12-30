BMW Aktie
Dienstagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen
Am Dienstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,86 Prozent fester bei 5 801,05 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,902 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,048 Prozent leichter bei 5 748,97 Punkten, nach 5 751,71 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 746,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 802,99 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Wert von 5 668,17 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 5 529,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 869,28 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 17,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,69 Prozent auf 37,73 EUR), UniCredit (+ 2,48 Prozent auf 70,97 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 561,00 EUR), Bayer (+ 1,63 Prozent auf 37,01 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,91 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-0,43 Prozent auf 93,14 EUR), Deutsche Börse (-0,22 Prozent auf 223,70 EUR), Siemens Energy (-0,17 Prozent auf 120,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 27,66 EUR) und SAP SE (-0,05 Prozent auf 208,35 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 888 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 348,453 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 7,73 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
