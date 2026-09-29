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STOXX-Handel im Fokus 29.09.2026 12:27:16

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag fester

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag fester

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,86 Prozent fester bei 6 355,64 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,402 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,091 Prozent fester bei 6 307,00 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 301,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 355,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 307,00 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 231,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 506,85 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,64 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,73 Prozent auf 58,68 EUR), Siemens Energy (+ 3,01 Prozent auf 145,12 EUR), Siemens (+ 2,05 Prozent auf 284,15 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,88 EUR) und SAP SE (+ 0,96 Prozent auf 185,78 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-1,87 Prozent auf 49,85 EUR), Eni (-1,44 Prozent auf 24,28 EUR), Rheinmetall (-1,20 Prozent auf 954,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,93 Prozent auf 509,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 41,09 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 245 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 586,837 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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