Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Euro STOXX 50 im Blick
|
06.01.2026 12:26:51
Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter
Am Dienstag gibt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,32 Prozent auf 5 904,71 Punkte nach. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,982 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,051 Prozent höher bei 5 926,73 Punkten in den Handel, nach 5 923,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 929,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 895,76 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 723,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 628,72 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 4 986,64 Punkten.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,11 Prozent auf 41,55 EUR), Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 1 782,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,49 Prozent auf 61,34 EUR), Enel (+ 1,45 Prozent auf 9,17 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,39 Prozent auf 47,99 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil adidas (-6,83 Prozent auf 158,30 EUR), SAP SE (-2,16 Prozent auf 201,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 534,80 EUR), Deutsche Börse (-0,72 Prozent auf 220,60 EUR) und Airbus SE (-0,07 Prozent auf 208,00 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 176 416 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 382,291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,94 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
06.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.01.26