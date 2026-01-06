Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter

Am Dienstag gibt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,32 Prozent auf 5 904,71 Punkte nach. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,982 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,051 Prozent höher bei 5 926,73 Punkten in den Handel, nach 5 923,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 929,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 895,76 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 723,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 628,72 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 4 986,64 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,11 Prozent auf 41,55 EUR), Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 1 782,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,49 Prozent auf 61,34 EUR), Enel (+ 1,45 Prozent auf 9,17 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,39 Prozent auf 47,99 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil adidas (-6,83 Prozent auf 158,30 EUR), SAP SE (-2,16 Prozent auf 201,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 534,80 EUR), Deutsche Börse (-0,72 Prozent auf 220,60 EUR) und Airbus SE (-0,07 Prozent auf 208,00 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 176 416 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 382,291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,94 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at