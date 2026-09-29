Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Euro STOXX 50-Marktbericht
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29.09.2026 15:58:49
Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus
Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,53 Prozent stärker bei 6 334,44 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,402 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,091 Prozent auf 6 307,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 301,28 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 365,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 307,00 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 231,63 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 5 506,85 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,27 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,56 Prozent auf 59,15 EUR), Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 145,74 EUR), Siemens (+ 2,42 Prozent auf 285,20 EUR), Deutsche Bank (+ 0,74 Prozent auf 31,80 EUR) und SAP SE (+ 0,61 Prozent auf 185,14 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-3,27 Prozent auf 49,14 EUR), Eni (-1,99 Prozent auf 24,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,69 Prozent auf 40,73 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 146,00 EUR) und Deutsche Telekom (-1,05 Prozent auf 26,39 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 498 695 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 586,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,60 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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