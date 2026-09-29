Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Marktbericht 29.09.2026 15:58:49

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus

Aktuell wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,53 Prozent stärker bei 6 334,44 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,402 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,091 Prozent auf 6 307,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 301,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 365,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 307,00 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 231,63 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 5 506,85 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,27 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,56 Prozent auf 59,15 EUR), Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 145,74 EUR), Siemens (+ 2,42 Prozent auf 285,20 EUR), Deutsche Bank (+ 0,74 Prozent auf 31,80 EUR) und SAP SE (+ 0,61 Prozent auf 185,14 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-3,27 Prozent auf 49,14 EUR), Eni (-1,99 Prozent auf 24,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,69 Prozent auf 40,73 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 146,00 EUR) und Deutsche Telekom (-1,05 Prozent auf 26,39 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 498 695 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 586,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,60 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
15:39 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:30 Siemens Buy UBS AG
24.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Siemens Kaufen DZ BANK
16.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 145,65 -1,95% adidas
ASML NV 1 609,20 3,38% ASML NV
Bayer 48,87 -3,57% Bayer
Deutsche Bank AG 31,69 0,00% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,37 -1,64% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 24,21 -0,86% Eni S.p.A.
Infineon AG 59,26 4,09% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,68 -2,42% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,58 -2,01% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 184,98 0,80% SAP SE
Siemens AG 282,20 0,77% Siemens AG
Siemens Energy AG 145,62 2,59% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 320,26 0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen