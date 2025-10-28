Deutsche Bank Aktie
|Marktbericht
|
28.10.2025 17:59:30
Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben
Der Euro STOXX 50 schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 5 701,38 Punkten ab. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,851 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,263 Prozent auf 5 696,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 711,06 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 686,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 712,17 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 5 499,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 337,58 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Stand von 4 969,83 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,93 Prozent aufwärts. Bei 5 712,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 1,56 Prozent auf 29,61 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,36 Prozent auf 40,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,22 Prozent auf 54,65 EUR), UniCredit (+ 1,22 Prozent auf 63,22 EUR) und Siemens Energy (+ 0,92 Prozent auf 103,95 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 223,30 EUR), adidas (-1,57 Prozent auf 184,40 EUR), BASF (-0,90 Prozent auf 43,01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,62 Prozent auf 548,60 EUR) und SAP SE (-0,62 Prozent auf 234,10 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 079 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 351,980 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 6,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
