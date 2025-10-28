Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Der Euro STOXX 50 schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 5 701,38 Punkten ab. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,851 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,263 Prozent auf 5 696,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 711,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 686,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 712,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 5 499,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 337,58 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Stand von 4 969,83 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,93 Prozent aufwärts. Bei 5 712,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 1,56 Prozent auf 29,61 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,36 Prozent auf 40,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,22 Prozent auf 54,65 EUR), UniCredit (+ 1,22 Prozent auf 63,22 EUR) und Siemens Energy (+ 0,92 Prozent auf 103,95 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 223,30 EUR), adidas (-1,57 Prozent auf 184,40 EUR), BASF (-0,90 Prozent auf 43,01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,62 Prozent auf 548,60 EUR) und SAP SE (-0,62 Prozent auf 234,10 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 079 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 351,980 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 6,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

